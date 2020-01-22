СВИНИНА ПО-ОСОБОМУ!

Ингредиенты:
- 800 гр филе свинины
- 2 шт помидор
- 2 шт лука репчатого
- 100 гр сыра
- 100 гр сливок 20%
Для маринада:
- 2 ст. ложки соевого соуса
- 2 ст. ложки масла оливкового
- 2 ст. ложки сока лимона
Приготовление:
1. Свининку моем, режем на куски толщиной 1 см и маринуем 2 часа.
2. На сухой сковороде, на большом огне припекаем кусочки мяса (по 1-2 минуте на каждой стороне).
3. В жаропрочную посуду выкладываем: порезанный лук, кусочки мяса. Полить нашим маринадом, прикрыть фольгой и отправить в духовку на 40 минут (180).
4. Снимаем фольгу, присыпаем сыром и заливаем сливочками (будет замечательный соус) на 10 минут отправляем в духовку зарумяниваться.
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