СВИНИНА ПО-ОСОБОМУ!



Ингредиенты:

- 800 гр филе свинины

- 2 шт помидор

- 2 шт лука репчатого

- 100 гр сыра

- 100 гр сливок 20%

Для маринада:

- 2 ст. ложки соевого соуса

- 2 ст. ложки масла оливкового

- 2 ст. ложки сока лимона

Приготовление:

1. Свининку моем, режем на куски толщиной 1 см и маринуем 2 часа.

2. На сухой сковороде, на большом огне припекаем кусочки мяса (по 1-2 минуте на каждой стороне).

3. В жаропрочную посуду выкладываем: порезанный лук, кусочки мяса. Полить нашим маринадом, прикрыть фольгой и отправить в духовку на 40 минут (180).4. Снимаем фольгу, присыпаем сыром и заливаем сливочками (будет замечательный соус) на 10 минут отправляем в духовку зарумяниваться.