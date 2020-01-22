МАНТЫ С ДОЛМОЙ...

Нам понадобиться:

1 По 300г говядины и баранины (не жирной).

2 Листья винограда, у меня маринованные,

3 Кусочек курдючного сала.

4 Лук репчатый.

5 Зелень, соль, перец черный.

Рубим мясо.

Смешиваем полученный рубленый фарш с мелко нарезанным луком, зеленью укропа и сухой кинзой, хорошенько солим и перчим.

Манты черный перчик любят, не жалейте.

Для мант,тесто должно быть круче чем на пельмени, что бы при варке удержать все соки, и раскатывать его нужно так, что бы оно буквально просвечивалось.

На раскатанный лопух теста кладём лист винограда, иногда попадаются огромные листья, их следует резать. На лист кладём пару ложек фарша, и в довершение пирамиды, водрузим на вершине , кусочек свиного сала

Закрываем лист.

Края теста плотно заворачиваем, немного скручивая, создавая по шву своеобразный замок.

Теперь края получившейся трубочки тянем, друг к другу, и если тесто у вас получилось правильное, то оно не порвётся и вы без труда защипнёте краешки, у нас получается самая настоящая корзинка. При приготовлении из такой корзинки не вытечет ни капельки сока.

Растопим немного сливочного масла.

И обмакнув в него каждый мант, укладываем манты в пароварку. Масла у нас остаётся ещё довольно прилично, и мы поливаем им манты сверху.

Ну вот, у нас есть как минимум полчаса с момента закипания воды в пароварке. А в это время приготовим мою любимую заправку к мантам. Нарежем три перчика чили и три крупных зубчика чеснока.

Аккуратно нагреем в сковороде пару ложек растительного масла, на самом малом огне, нам не нужно его раскалять. Вводим в масло перчик и чеснок, масса должна очень вяло пузыриться, больше томиться, чем жариться. Через пару минут, когда масло окрасится, вливаем пол чайной ложки тёмного соевого соуса, можно конечно просто посолить, но с соевым, мне больше нравиться.

И пол чайной ложки девяти процентного пряного уксуса.

Перемешиваем, томим нашу массу минут десять и вот, наша остренькая заправка готова.

Собственно по прошествии положенного срока наши манты готовы к употреблению. Подаём без вилок, кушаем сугубо руками, поливая сверху пряным уксусом, добавляя заправку.