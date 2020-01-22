МАНТЫ С ДОЛМОЙ...

Нам понадобиться:
1 По 300г говядины и баранины (не жирной).
2 Листья винограда, у меня маринованные,
3 Кусочек курдючного сала.
4 Лук репчатый.
5 Зелень, соль, перец черный.
Рубим мясо.
Смешиваем полученный рубленый фарш с мелко нарезанным луком, зеленью укропа и сухой кинзой, хорошенько солим и перчим.Манты черный перчик любят, не жалейте.
Для мант,тесто должно быть круче чем на пельмени, что бы при варке удержать все соки, и раскатывать его нужно так, что бы оно буквально просвечивалось.
На раскатанный лопух теста кладём лист винограда, иногда попадаются огромные листья, их следует резать. На лист кладём пару ложек фарша, и в довершение пирамиды, водрузим на вершине , кусочек свиного сала
Закрываем лист.
Края теста плотно заворачиваем, немного скручивая, создавая по шву своеобразный замок.
Теперь края получившейся трубочки тянем, друг к другу, и если тесто у вас получилось правильное, то оно не порвётся и вы без труда защипнёте краешки, у нас получается самая настоящая корзинка. При приготовлении из такой корзинки не вытечет ни капельки сока.
Растопим немного сливочного масла.
И обмакнув в него каждый мант, укладываем манты в пароварку. Масла у нас остаётся ещё довольно прилично, и мы поливаем им манты сверху.
Ну вот, у нас есть как минимум полчаса с момента закипания воды в пароварке. А в это время приготовим мою любимую заправку к мантам. Нарежем три перчика чили и три крупных зубчика чеснока.
Аккуратно нагреем в сковороде пару ложек растительного масла, на самом малом огне, нам не нужно его раскалять. Вводим в масло перчик и чеснок, масса должна очень вяло пузыриться, больше томиться, чем жариться. Через пару минут, когда масло окрасится, вливаем пол чайной ложки тёмного соевого соуса, можно конечно просто посолить, но с соевым, мне больше нравиться.
И пол чайной ложки девяти процентного пряного уксуса.
Перемешиваем, томим нашу массу минут десять и вот, наша остренькая заправка готова.
Собственно по прошествии положенного срока наши манты готовы к употреблению. Подаём без вилок, кушаем сугубо руками, поливая сверху пряным уксусом, добавляя заправку.
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