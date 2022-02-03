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Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Если кратко - это пирог с тремя этажами начинки из двух видов теста. По описанию понятно, что это довольно хлопотно и долго.

Но особенно сложного тут ничего нет. Да и время приготовления можно существенно оптимизировать - я вам сейчас все подробно расскажу.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Начинок в курнике традиционно должно быть три - грибная, собственно, куриная и какая-то углеводная.

Начинка 1, грибная

И сразу - фишка. Вы можете использовать хоть свежие, хоть сушеные грибы. Но, если у вас найдется еще и несколько штук соленых - это поднимет класс вашего пирога на новую высоту!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Лука должно быть относительно много. Режем его как можно мельче.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

И отправляем карамелизоваться до прозрачности. Предпочтительно на топленом масле.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Пока притушивается лук, как можно мельче режем шампиньоны.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Когда лук начала золотиться, ...

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

... добавляем к нему шампиньоны, перемешиваем и продолжаем тушить.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Тем временем мелко режем соленые грибы - у меня рыжики.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Добавляем их к шампиньонам и тушим до тех пор, пока не выпарится лишняя жидкость. Но не увлекаемся! Начинка должна остаться сочной!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Не забудьте попробовать, достаточно ли соли дали соленые грибы, если нет - досолите.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Начинка 2, углеводная

Может быть и на основе картошки, например. У меня - рис с отварным яйцом и большим количеством зеленого лука. Тоже не забудьте посолить по вкусу!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Начинка 3, куриная

Можно использовать любые части курицы. Некоторые предпочитают использовать отварную. Я не вижу смысла готовить ее дважды, поэтому кладу в начинку сырую.

У меня это филе бедра, и я максимально срезаю с него весь жир. А саму курицу режу как можно мельче, почти как фарш. Можно использовать и прямо фарш, но на мой вкус консистенция такой начинки будет уже не та.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Разумеется, никаких помидоров в традиционном курнике нет!

Но что-то инородное добавить к курице нужно, чтобы ее кусочки чем-то перемежались, а не спеклись в одну большую котлету. Лук мне кажется уныло, да его и уже полно в грибах... мелко нарезанная картошка, в принципе, неплохо, но у меня уже есть рисовая начинка, не хочется нарушать баланс в сторону углеводов... а вот помидоры - просто отлично!

Ко мне запретит внести в пирог нотку космополитизма?

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Ну, а где помидоры и космополитизм, там и горстка итальянских трав. Свежерастертый черный перец горошком - в умеренных количествах обязательно тут нужен.

И снова напомню про соль - недосоленная начинка в пироге - самое обидное, что сводит на нет все усилия.
Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Основное тесто для курника

Оно может быть и дрожжевым, и песочным. Я предпочитаю дрожжевое похлебкинское. Вот его рецепт:

Оно нежнейшее, поэтому сформировать из него круг-дно пирога проще руками, без скалки.
Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Блинчики

Это важная особенность курника - слои начинки в нем отделяются тонкими блинчиками. Вы можете испечь их по любому из множества рецептов тонких блинчиков. Я использую вот этот рецепт:

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово
Очень тонкие блинчики без соды, дрожжей и разрыхлителя - пошагово и просто
Курочка и дурочка30 января

Форма

Классически курник формируют прямо на противне, укладывая начинки горкой и накрывая его верхним слоем теста, как куполом.

Но не возбраняется использовать и форму, и я предпочитаю, потому что это огромный тяжелый пирог, мне будет спокойней за его целостность при доставании, если он будет в форме.

Сборка пирога

Выкладываем нижний слой основного теста таким образом, чтобы получились бортики, и поверх него кладем блин. Если, как у меня, диаметра блина недостаточно, чтобы перекрыть все дно, кладем внахлест несколько.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Распределяем по блину первую начинку.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Перекрываем ее блинами и поверх них распределяем вторую начинку, которую тоже перекрываем блинами.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Распределяем третью начинку и сверху ее тоже накрываем блинами.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Закрываем пирог верхним слоем основного теста, защипываем края, обрезая излишки.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Смешиваем желток со скорлупкой молока.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

От души смазываем поверхность.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Традиционно на поверхности курника всегда выкладывается декор из тех самых излишков теста. Мой декор, как известно, не самый декоративный в мире... вы можете сделать гораздо более художественной!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Выкладываем декор по поверхности пирога и снова смазываем желтком.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Обязательно проделываем дырочку в центре!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Отправляем пирог в разогретую до 180 духовку. Довольно надолго. Моей духовке понадобился час.

Сильно передерживать тоже не стоит - мы хотим, чтобы начинки остались сочными, не пересохли, а верх был вот такой золотой.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Обязательно накрываем пирог чистым полотенцем и оставляем в покое на какое-то время.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Когда он остынет до такой степени, что с ним можно будет манипулировать, не обжигаясь, извлекаем из формы и перемещаем на блюдо.

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Осторожно! Это огромный тяжелый пирог, будьте внимательны, чтобы он не развалился под своим весом!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Для оптимизации процесса приготовление курника можно разнести на два, а даже и на три дня.

  • Начинки можно сделать заранее, они отлично хранятся в холодильнике.
  • Блинчики можно испечь накануне.
  • Основное тесто тоже можно поставить накануне.
  • А на последний день оставить только сборку и выпечку.

Я так и поступаю, это очень все упрощает!

Курник, знаменитый русский пирог. Стоит того, чтобы с ним повозиться! Все тонкости показывю пошагово

Лучше всего вкус курника раскрывается не с пылу - с жару, не прямо из духовки, а когда он остынет до едва теплого состояния. А некоторым кажется, что он лучше всего даже и совсем остывший - мне, например.

Не буду попусту колыхать воздух, пытаясь описать словами, как это вкусно! Скажу только, что акцент, привнесенный помидорами и итальянскими травами, определенно пошел курнику на пользу.

Ну, а то, что кусок такого пирога равняется полноценному обеду с основным блюдом, гарниром и салатом, вы и сами догадались. В общем, если вам нужны аплодисменты и слава потрясающей хозяйки, которая будет передаваться из уст в уста - держите, это тот самый рецепт )))
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