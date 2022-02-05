Осетинские пироги с картофелем и сыром
Осетинские пироги я оценила по достоинству примерно 9 лет назад, когда побывала на мастер-классе восточной кухне и научилась делать хачапури. Покупные мне ни разу не попадались такие вкусные ))
Дома мои тоже оценили, и стопку с пирогами смели очень быстро.
И тут на днях я опять вспомнила про осетинские пироги, но захотела сделать не просто с сыром, а с картошкой. И готовить не на сковороде, а в духовке.
За основу взяла уже проверенное тесто с мастер-класса.
Ингредиенты для теста:
мука – 2 стакана
дрожжи сухие – 0,5 ст.л.
сахар – 1/2 ч.л.
масло подсолнечное – 4 ст.л.
соль – 1/2 ст.л.
молоко – 1 стакан
масло сливочное – для смазывания
Ингредиенты для начинки:
картофель - 6 шт.
сыр сулугуни - 200 г
яйцо – 2 шт.
Приготовление:
Тесто нужно сделать заранее, чтобы оно успело подойти.
В глубокой миске соединить все ингредиенты. Теплое (не горячее) молоко добавляется понемногу, чтобы контролировать консистенцию. Тесто вымешивается до тех пор, пока не станет эластичным и мягким. Теперь накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
Теперь готовим начинку.
Почищенный картофель отварить, размять до состояния пюре и по желанию можно добавить кусочек сливочного масла.
Сыр натереть на крупной терке и добавить к картошке. Туда же отправляем йца и перемешиваем.
Готовое тесто разделила на два куска.
Теперь раскатываем в тонкий пласт, но не слишком тонкий, чтобы не прорвался, когда уже будет с начинкой.
В центр выкладываю половину начинки. Сначала кажется очень много, но все так и задуманно )
Теперь защипываем края, и полученный шар приминаю сначала руками, а потом слегка раскатываю скалкой, чтобы получилась лепешка.
Лепешку аккуратно переносим на смазанный противень и укладываем защипом вниз. Сверху лепешку смазываю растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Степень готовности определяла визуально - поверхность лепешки должна стать румяной.
Горячий пирог смазать сливочным маслом с двух сторон, тесто должно пропитаться (так вкуснее). Второй пирог делается так же.
Приятного аппетита!
В ожидании весны, кто-то усиленно начинает сгонять вес, набранный за новогодние праздники, а мы радуем себя вкусными пирогами )
Дома мои тоже оценили, и стопку с пирогами смели очень быстро.
И тут на днях я опять вспомнила про осетинские пироги, но захотела сделать не просто с сыром, а с картошкой. И готовить не на сковороде, а в духовке.
За основу взяла уже проверенное тесто с мастер-класса.
Ингредиенты для теста:
мука – 2 стакана
дрожжи сухие – 0,5 ст.л.
сахар – 1/2 ч.л.
масло подсолнечное – 4 ст.л.
соль – 1/2 ст.л.
молоко – 1 стакан
масло сливочное – для смазывания
Ингредиенты для начинки:
картофель - 6 шт.
сыр сулугуни - 200 г
яйцо – 2 шт.
Приготовление:
Тесто нужно сделать заранее, чтобы оно успело подойти.
В глубокой миске соединить все ингредиенты. Теплое (не горячее) молоко добавляется понемногу, чтобы контролировать консистенцию. Тесто вымешивается до тех пор, пока не станет эластичным и мягким. Теперь накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
Теперь готовим начинку.
Почищенный картофель отварить, размять до состояния пюре и по желанию можно добавить кусочек сливочного масла.
Сыр натереть на крупной терке и добавить к картошке. Туда же отправляем йца и перемешиваем.
Готовое тесто разделила на два куска.
Теперь раскатываем в тонкий пласт, но не слишком тонкий, чтобы не прорвался, когда уже будет с начинкой.
В центр выкладываю половину начинки. Сначала кажется очень много, но все так и задуманно )
Теперь защипываем края, и полученный шар приминаю сначала руками, а потом слегка раскатываю скалкой, чтобы получилась лепешка.
Лепешку аккуратно переносим на смазанный противень и укладываем защипом вниз. Сверху лепешку смазываю растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
Степень готовности определяла визуально - поверхность лепешки должна стать румяной.
Горячий пирог смазать сливочным маслом с двух сторон, тесто должно пропитаться (так вкуснее). Второй пирог делается так же.
Приятного аппетита!
В ожидании весны, кто-то усиленно начинает сгонять вес, набранный за новогодние праздники, а мы радуем себя вкусными пирогами )
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