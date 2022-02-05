Осетинские пироги с картофелем и сыром

Осетинские пироги я оценила по достоинству примерно 9 лет назад, когда побывала навосточной кухне и научилась делать хачапури. Покупные мне ни разу не попадались такие вкусные ))Дома мои тоже оценили, и стопку с пирогами смели очень быстро.И тут на днях я опять вспомнила про осетинские пироги, но захотела сделать не просто с сыром, а с картошкой. И готовить не на сковороде, а в духовке.За основу взяла уже проверенное тесто с мастер-класса.Ингредиенты для теста:мука – 2 стаканадрожжи сухие – 0,5 ст.л.сахар – 1/2 ч.л.масло подсолнечное – 4 ст.л.соль – 1/2 ст.л.молоко – 1 стаканмасло сливочное – для смазыванияИнгредиенты для начинки:картофель - 6 шт.сыр сулугуни - 200 гяйцо – 2 шт.Приготовление:Тесто нужно сделать заранее, чтобы оно успело подойти.В глубокой миске соединить все ингредиенты. Теплое (не горячее) молоко добавляется понемногу, чтобы контролировать консистенцию. Тесто вымешивается до тех пор, пока не станет эластичным и мягким. Теперь накрываем полотенцем и ставим в теплое место.Теперь готовим начинку.Почищенный картофель отварить, размять до состояния пюре и по желанию можно добавить кусочек сливочного масла.Сыр натереть на крупной терке и добавить к картошке.Туда же отправляем йца и перемешиваем.Готовое тесто разделила на два куска.Теперь раскатываем в тонкий пласт, но не слишком тонкий, чтобы не прорвался, когда уже будет с начинкой.В центр выкладываю половину начинки. Сначала кажется очень много, но все так и задуманно )Теперь защипываем края, и полученный шар приминаю сначала руками, а потом слегка раскатываю скалкой, чтобы получилась лепешка.Лепешку аккуратно переносим на смазанный противень и укладываем защипом вниз. Сверху лепешку смазываю растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.Степень готовности определяла визуально - поверхность лепешки должна стать румяной.Горячий пирог смазать сливочным маслом с двух сторон, тесто должно пропитаться (так вкуснее). Второй пирог делается так же.Приятного аппетита!В ожидании весны, кто-то усиленно начинает сгонять вес, набранный за новогодние праздники, а мы радуем себя вкусными пирогами )