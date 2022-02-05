Вкусно с Любовью

8 340 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НИКОЛАЙ ЕРШОВ
    Такой простой и вкусный рецепт и ни одного отзыва. Ай-я-яй. Буду печь. Есть и яблочное, и сливовое, и ч/смородиновое,...Простейший пирог ...
  • liutik Федотова
    Супер! Спасибо за рецепт. У меня как раз есть такая грудиночка. Обязательно приготовлю.Деликатес готовлю...
  • Логинова Татьяна
    Для меня привычно в тефтели добавлять рисЧудесные тефтели ...

Осетинские пироги с картофелем и сыром

Осетинские пироги с картофелем и сыром

Осетинские пироги я оценила по достоинству примерно 9 лет назад, когда побывала на мастер-классе восточной кухне и научилась делать хачапури. Покупные мне ни разу не попадались такие вкусные ))
Дома мои тоже оценили, и стопку с пирогами смели очень быстро.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


И тут на днях я опять вспомнила про осетинские пироги, но захотела сделать не просто с сыром, а с картошкой. И готовить не на сковороде, а в духовке.

За основу взяла уже проверенное тесто с мастер-класса.

Ингредиенты для теста:
мука – 2 стакана
дрожжи сухие – 0,5 ст.л.
сахар – 1/2 ч.л.
масло подсолнечное – 4 ст.л.
соль – 1/2 ст.л.
молоко – 1 стакан
масло сливочное – для смазывания

Ингредиенты для начинки:
картофель - 6 шт.
сыр сулугуни - 200 г
яйцо – 2 шт.


Приготовление:

Тесто нужно сделать заранее, чтобы оно успело подойти.
В глубокой миске соединить все ингредиенты. Теплое (не горячее) молоко добавляется понемногу, чтобы контролировать консистенцию. Тесто вымешивается до тех пор, пока не станет эластичным и мягким. Теперь накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

Теперь готовим начинку.
Почищенный картофель отварить, размять до состояния пюре и по желанию можно добавить кусочек сливочного масла.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Сыр натереть на крупной терке и добавить к картошке.
Туда же отправляем йца и перемешиваем.

Осетинские пироги с картофелем и сыром

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Готовое тесто разделила на два куска.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Теперь раскатываем в тонкий пласт, но не слишком тонкий, чтобы не прорвался, когда уже будет с начинкой.
В центр выкладываю половину начинки. Сначала кажется очень много, но все так и задуманно )

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Теперь защипываем края, и полученный шар приминаю сначала руками, а потом слегка раскатываю скалкой, чтобы получилась лепешка.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Лепешку аккуратно переносим на смазанный противень и укладываем защипом вниз. Сверху лепешку смазываю растопленным сливочным маслом и отправляем в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Степень готовности определяла визуально - поверхность лепешки должна стать румяной.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Горячий пирог смазать сливочным маслом с двух сторон, тесто должно пропитаться (так вкуснее). Второй пирог делается так же.

Осетинские пироги с картофелем и сыром


Приятного аппетита!


В ожидании весны, кто-то усиленно начинает сгонять вес, набранный за новогодние праздники, а мы радуем себя вкусными пирогами )
кулинарные рецептыпирогирецепты с пошаговыми фоторачительная хозяйка
Обсудить

Картина дня

наверх